Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Θα έχετε σήμερα να αποφασίσετε αν θα πείτε την αλήθεια ή ακόμα ένα ψέμα. Αυτή η επιλογή κάποιες φορές μπορεί να είναι δύσκολη αφού η αλήθεια είναι σκληρή και μπορεί να πληγώσει τα αισθήματα κάποιου. Ωστόσο, το ψέμα θα σας οδηγήσει σε χειρότερους μπελάδες. Οπότε, σκεφτείτε το σοβαρά. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Καλό είναι να έχετε μεγάλη καρδιά για όλους, ωστόσο θα υπάρξουν κι εκείνοι σήμερα που θα προσπαθήσουν να σας εκμεταλλευτούν. Για να μην μπείτε σε κίνδυνο, εμπιστευτείτε τα συναισθήματά σας και κρατήστε αποστάσεις αν το κρίνετε σκόπιμο. Αν κάτι φαίνεται περίεργο, μπορεί και να είναι. Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θα είστε έντονα προβληματισμένοι σήμερα. Ισως γιατί αισθάνεστε βαθιά πληγωμένοι και χάνεστε στις σκέψεις σας. Η υπερβολική ένταση μπορεί να σας καταβάλει. Ισως είναι καλή στιγμή να βγείτε έξω και να ξεσκάσετε, να ευχαριστηθείτε την ημέρα και να ανασάνετε. Σηκωθείτε λοιπόν αμέσως από την καρέκλα. Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα δώστε τροφή για σκέψη στον εαυτό σας. Αν και γενικώς σας αρέσει να είστε δραστήριοι, μπορεί να βαρεθείτε γρήγορα με ό,τι κάνετε και να χρειαστεί να αναζητήσετε διαφορετικές διεξόδους στην ενέργειά σας. Αν κάτι σας ενδιέφερε αλλά δεν το είχατε δοκιμάσει ποτέ, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα, η ανάγκη σας να αποδείξετε τα όρια των δυνατοτήτων σας στους άλλους μπορεί να σας απομακρύνει από το βασικό νόημα της συντροφικότητας. Η φιλικότητα και η ευκολία σας στη δημιουργία θετικών σχέσεων παραμένουν τα κυριότερα προτερήματά σας. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείτε διαρκώς να ξεχωρίζετε ή να υπενθυμίζετε τι μπορείτε να πετύχετε. Απλώς παραμείνετε ο αυθεντικός εαυτός σας – αυτό είναι ό,τι χρειάζονται οι γύρω σας για να σας εκτιμήσουν πραγματικά.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Δώστε έμφαση στη διαύγεια και την αναλυτική σκέψη σήμερα. Οι εκκρεμότητες και οι καθημερινές λεπτομέρειες μπορούν να επιλυθούν χάρη στην ικανότητά σας να βλέπετε πίσω από την επιφάνεια και να εφαρμόζετε πειθαρχημένο λογικό συλλογισμό. Ακόμη και αν τα προβλήματα φαίνονται πολύπλοκα, βασιστείτε στην επιμονή και την παρατηρητικότητά σας: η λύση βρίσκεται στα χέρια σας.

Ζυγός

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ημέρα απαιτεί να διατηρήσετε υψηλά επίπεδα αυτοπροστασίας. Αποφύγετε να αφήσετε τρίτους να διεισδύσουν στην ιδιωτική σας σφαίρα, εάν δεν είστε βέβαιοι για τα κίνητρά τους. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας, αποφεύγοντας συμβιβασμούς που μπορούν να αποβούν αρνητικοί. Η πρόληψη και η προσοχή σήμερα είναι το κλειδί.

Σκορπιός

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Οι πολυαναμενόμενες θετικές εξελίξεις μπορεί να σας οδηγήσουν στο να παρασυρθείτε από το συναίσθημα. Η ένταση του ενθουσιασμού είναι μεγάλη, αλλά φροντίστε να αξιολογείτε με ψυχραιμία όσα συμβαίνουν. Η λογική σας είναι πάντοτε σύμμαχός σας – χρησιμοποιήστε τη για να κρατήσετε τις ισορροπίες και να μην παρασυρθείτε σε βεβιασμένες επιλογές.

Τοξότης

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η δυναμική σας ενέργεια σήμερα μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ανοχής των ανθρώπων γύρω σας. Παρά τις πιθανές εντάσεις, οι εξελίξεις λειτουργούν προς όφελός σας και σας παρέχουν θάρρος και ώθηση. Εστιάστε στους προσωπικούς σας στόχους και αφιερώστε τον χρόνο σας σε ό,τι πραγματικά έχει αξία για εσάς. Αποφύγετε να σπαταλάτε τη δύναμή σας σε ανούσιες καταστάσεις.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Το πλανητικό σκηνικό σας ανοίγει δρόμους για να δοκιμάσετε νέα και απαιτητικά μονοπάτια. Η θέληση και ο ρεαλισμός σας λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντάς σας ισορροπία απέναντι σε κάθε πρόκληση. Ίσως ήρθε η στιγμή να αναζητήσετε νέα εμπειρία, διεκδικώντας όσα μέχρι σήμερα φοβόσασταν να δοκιμάσετε.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Σήμερα θα μάθετε πράγματα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. Τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι θα έχετε πολλές αφορμές για να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Με τον δικό σας χρόνο και τρόπο θα είστε ελεύθεροι να μάθετε κάτι που το λαχταράει η καρδιά σας και θα δείτε κιόλας πως θα είστε και πολύ καλά.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αν συναντήσετε νέους ανθρώπους, να είστε πολύ προσεκτικοί. Μερικοί μπορεί να φαίνεται ότι είναι ενδιαφέροντες αλλά στην πραγματικότητα θα είναι επικίνδυνοι. Ισως να κάνουν πράγματα που εσείς δεν θα τολμούσατε ποτέ. Ναι, είναι λίγο δελεαστικό αυτό τους το πρόσωπο, αλλά εσάς θα σας βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Οπότε, μακριά!