Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτης
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα θα προσπαθήσετε ν’ αλλάξετε κάτι που θέλει να παραμείνει ίδιο. Άδικος κόπος. Οσο περισσότερο το πιέζετε, τόσο πιο πιθανό είναι να έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Κινηθείτε πιο έξυπνα για να πάρετε αυτό που θέλετε. Η στρατηγική πρέπει να γίνει δεύτερη φύση σας. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η σημερινή είναι από εκείνες τις μέρες που δεν έχετε διάθεση να κάνετε το οτιδήποτε ούτε και με το ζόρι. Ενώ είπατε στον εαυτό σας να σηκωθεί από το κρεβάτι για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες, είναι πιθανό να βρεθείτε μπροστά στην τηλεόραση με το τηλεκοντρόλ στα χέρια. Πάρτε ρεπό […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Ένα θετικό και αισιόδοξο ξεκίνημα της ημέρας θα βοηθήσει στη διατήρηση καλής διάθεσης. Επενδύστε στην περιποίηση του εαυτού σας, δώστε βάση στην εμφάνισή σας και αξιοποιήστε τις αλλαγές που θα προκύψουν, καθώς θα λειτουργήσουν υπέρ σας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες δουλειές τελευταίας στιγμής γιατί οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Μέσα σ’ όλα θα κληθείτε να κάνετε τον διαιτητή ανάμεσα σε δύο συναδέλφους ή συγγενείς που θα έρθουν στα χέρια. Μην τους χαριστείτε γιατί κι αυτοί το έχουν παρακάνει. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Ένα επιπλέον εισόδημα θα προκύψει ξαφνικά για εσάς αν αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στην τεχνολογία γενικώς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως τα χρήματα θα έρθουν στην αγκαλιά σας έτσι απλά αφού θα πρέπει να τα κυνηγήσετε κι εσείς και να φορτωθείτε με νέα πράγματα. […]