ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Άν το ζητούμενό σας σήμερα είναι να αποφύγετε τις εντάσεις και τους εκνευρισμούς που πραγματικά δεν πρόκειται να σας οδηγήσουν πουθενά, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αφοσιωθείτε σ’ έναν τομέα που γνωρίζετε καλά και δεν σας δημιουργεί μπελάδες.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θέλετε σήμερα να ξοδέψετε λεφτά αλλά πρέπει να περιορίσετε την καταναλωτική σας μανία. Δεν χρειάζεστε απολύτως τίποτα που να σας είναι αναγκαίο, οπότε το μόνο που θα κάνετε είναι να ξοδέψετε λεφτά χωρίς νόημα. Τα οικονομικά σας δεν πάνε καλά κι εσείς πρέπει να βάλετε μυαλό.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Έχετε πολλή ενέργεια σήμερα και θέλετε να τη διοχετεύσετε κάπου. Δοκιμάστε λοιπόν πράγματα που μέχρι σήμερα αποφεύγατε γιατί έτσι θα έχετε ό,τι πρέπει για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις που θα σας βάλουν. Αν δεν αντέχετε την ένταση γύρω σας, απομονωθείτε και μην αναπαράγετε ειδήσεις που σας κλονίζουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Τα θέλω σας περνούν σε πρώτο πλάνο σήμερα με αποτέλεσμα να τα διεκδικήσετε περισσότερο από ποτέ. Αυτό ίσως να σας φέρει σε θέση σύγκρουσης με τους γύρω σας αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό. Θα δοκιμάσετε τις αντοχές σας και έχετε κατά νου ότι δεν μπορείτε πάντα να κερδίζετε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θέλετε σήμερα να νιώσετε κομμάτι μιας ομάδας ή μιας παρέας. Μπορείτε λοιπόν να συμμετάσχετε σε κάτι συλλογικό που διοργανώνεται στη γειτονιά σας ή την περιοχή σας αρκεί πάντα να είστε ασφαλείς. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις θα έχουν πολλή φασαρία τώρα γι’ αυτό προσέξτε τις κουβέντες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι εξελίξεις στην καριέρα σας θα είναι αρκετές σήμερα. Θα δείτε να σημειώνεται μια πρόοδος, όχι ωστόσο αυτή που θα επιθυμούσατε. Μην αποθαρρύνεστε. Κρατήστε τα θετικά της ημέρας και τις απαραίτητες πληροφορίες και προχωρήστε πιο ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Είναι πιθανό σήμερα να παρασυρθείτε και να μπλεχτείτε σε καταστάσεις που ούτε σας εκφράζουν ούτε είναι αληθινές επιλογές σας. Δεν θα είναι ευχάριστο όλο αυτό όταν το συνειδητοποιήσετε, αλλά τουλάχιστον θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε ένα καλό μάθημα για τις επιλογές που κάνετε το τελευταίο διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Καλά νέα θα φτάσουν επιτέλους στ’ αφτιά σας για οικονομικές υποθέσεις. Έτσι, είναι η ευκαιρία τώρα να κινήσετε τις διαδικασίες ώστε να πάρετε ένα δάνειο, να ρυθμίσετε τις φορολογικές σας εκκρεμότητες ή να κάνετε μια νέα ασφάλεια. Φροντίστε πάντα να δείτε τα ψιλά γράμματα σε όλες τις συμφωνίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Οι συνεργασίες σας τώρα θα είναι αρκετά προβληματικές αφού θα σας τάξουν πολλά πράγματα αλλά τελικά θα σας έρθουν λίγα. Να κρατάτε λοιπόν μικρό καλάθι όταν προσέρχεστε σε διαπραγματεύσεις ή σε άλλου είδους «ζυμώσεις» ώστε να πάρετε τουλάχιστον τα βασικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Οι εντάσεις στο σπίτι σας θα είναι αρκετές τώρα και θα ξεκινούν είτε από μια κακή συμπεριφορά σας είτε από τον εγωισμό σας. Μην κάνετε ζημιές στις σχέσεις σας με τους άλλους γιατί ίσως να μην μπορείτε τελικά να τις διορθώσετε. Οι άνθρωποί σας είναι τα πάντα για εσάς. Μην το ξεχνάτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η προσωπική και κοινωνική σας ζωή γίνεται πολύ ζωηρή σήμερα. Εχετε ανάγκη από συζήτηση, από επαφή με τρίτους και δεν θα διστάσετε να κινηθείτε εκτός κάποιων ορίων για να την έχετε. Μην το παρακάνετε με την εξωστρέφειά σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Κοιτάξτε αρκετά τα του οίκου σας σήμερα, αφού έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη ζωή σας. Εκεί που νομίζατε ότι είχατε την ησυχία σας, όλα θα ανατραπούν κι εσείς θα βρεθείτε να ψάχνετε τρόπο να βάλετε ξανά μία τάξη. Κάποιες επισκέψεις ίσως σας βοηθήσουν να βγάλετε μια άκρη.