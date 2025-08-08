ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η ζήλια θα σας νικήσει σήμερα. Πριν προλάβουν καλά καλά οι γύρω σας να σας δώσουν τις αφορμές, κάτι μέσα σας θα σας κάνει να τους βλέπετε με στρεβλό μάτι. Ίσως όλη αυτή η δυσάρεστη συμπεριφορά σας να πηγάζει από ανασφάλειες που κρύβετε σχετικά με τη δουλειά, τις σχέσεις ή την οικογένειά σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Δεν θα νιώθετε καλά για την εμφάνισή σας σήμερα. Είναι ένας φαύλος κύκλος το να προσπαθείτε να διορθώσετε προσωρινά κάτι, αν αυτή η αλλαγή δεν έρχεται από βαθιά μέσα σας. Πρέπει λοιπόν να βρείτε τρόπους να αποδεχθείτε το πώς είστε για να το βελτιώσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Αντί να παίρνετε παράδειγμα από τους άλλους και να γίνεστε κι εσείς καλύτεροι σε τομείς που σας απασχολούν, θα νιώθετε ζήλια για τα επιτεύγματά τους. Το μένος σας θα προκαλέσει ο σύντροφός σας όπως και κάποιοι συνάδελφοί σας. Γιατί αντιδράτε όμως έτσι; Μήπως σας έχουν πνίξει οι ανασφάλειές σας;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Οι τέχνες και ο πολιτισμός θα σας τραβήξουν σήμερα την προσοχή. Ακόμα κι αν είστε άνθρωπος περισσότερο του αθλητισμού, μια καλλιτεχνική ανησυχία τώρα θα σας κάνει να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να απολαύσει αυτή τη νέα διαδικασία και υιοθετήστε την στο τέλος αν σας αρέσει πολύ.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Το να τα πάτε καλά με τους άλλους σήμερα θα αποδειχθεί ιδιαίτερη πρόκληση. Οι κινήσεις των πλανητών ευνοούν την απομόνωση, αλλά αυτή δεν θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση αν πρέπει να λύσετε διαφορές με τα οικεία σας πρόσωπα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Μην ξαφνιαστείτε σήμερα αν είστε μέσα στην γκρίνια. Οι πλανητικές επιρροές μπορεί να σας κάνουν αρκετά ευαίσθητους απέναντι στα πράγματα. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να εκφραστεί αν το έχει ανάγκη, αφού ίσως αυτό να είναι μια διαδικασία κάθαρσης για εσάς.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα καταλήξετε να έχετε ψύχωση με αρκετά πράγματα αφού θα νιώθετε πως πρέπει να τα έχετε όλα υπό την επιτήρησή σας. Καλό είναι στα επαγγελματικά, οικονομικά και ερωτικά ζητήματα να προβλέπετε καταστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να φτάνετε και στα άκρα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Μη δράτε πολύ παρορμητικά σήμερα. Μπορεί να είναι εύκολο να μπερδευτείτε από τον αυθορμητισμό σας και να καταλήξετε να είστε μέσα στις υπερβολές. Σκεφτείτε δυο φορές τα πράγματα, ειδικά αν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις ή να υπογράψετε κάποια συμβόλαια.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Είναι καιρός να πάρετε πιο δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα προβλήματα που έχετε να λύσετε. Αν έχετε κάνει πολλές προσπάθειες για να προσεγγίσετε με διαφορετική τακτική κάτι που σας φοβίζει ή σας πονάει και δεν έχετε δει αποτέλεσμα, μη διστάσετε να έρθετε σε ρήξη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Επιστρατεύστε τη δημιουργικότητά σας τώρα προκειμένου να ξεκλειδώσετε τα συναισθήματά σας. Αυτό μπορεί να σας δώσει λύσεις που να μη φαντάζεστε. Βλέπετε, ό,τι νιώθετε συνδέεται βαθιά με το μυαλό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ίσως να χρειαστεί να διαχειριστείτε μία απόρριψη σήμερα. Αυτή μπορεί να έρθει από κάποιον ανώτερό σας στο γραφείο ή μια προσωπικότητα με σημαντική εξουσία, έναν δάσκαλο ή και κάποιον γονιό. Ενώ είναι σημαντικό να ακούσετε την άποψή του, μην την παίρνετε κατάκαρδα.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Το να πάρετε λίγο χρόνο για να βρεθείτε με κάποιο πρόσωπο σημαντικό για εσάς είναι μια καλή ιδέα τώρα. Θυμηθείτε ότι δεν πρέπει να απομονώνεστε γιατί στο τέλος θα καταλήξετε να μη σας κάνει παρέα κανένας αφενός κι αφετέρου να είστε αρκετά προβληματισμένοι.