ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα θα είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι με ό,τι συμβαίνει σπίτι σας και αφορά τόσο εσάς όσο και την οικογένειά σας. Μην αγνοήσετε τις τυχόν υποδείξεις που θα σας κάνουν οι γονείς σας ή τα παράπονα που θα εκφράσουν όσοι συγκατοικούν μαζί σας, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν βάση τα λόγια τους.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Άν είστε δυνατοί τώρα, θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε ό,τι έκτακτο προκύψει και είναι πέρα από τους υπολογισμούς που έχετε κάνει για την ημέρα σας. Είναι λοιπόν μια καλή στιγμή να έρθετε πιο κοντά στα μέλη της οικογένειάς σας και οι δίπλα σας να αισθανθούν ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά γι’ αυτούς.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή αν θέλετε να κάνετε κάποιες αγορές ή διάφορες οικονομικές συναλλαγές. Αν νιώθετε περιορισμένοι ή τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλατε, μην απογοητεύεστε. Δείξτε αποφασιστικότητα και θετική διάθεση και τα πάντα θα διορθωθούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η σημερινή ημέρα συμπεριλαμβάνετε στις καλές του μήνα. Ο κύριος στόχος σας, που είναι να βγάλετε τις πρωινές ώρες χωρίς σημαντικά προβλήματα, θα επιτευχθεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ακόμα κι αν κάποια πράγματα καταλήξουν να σας προκαλέσουν αρχικά πονοκέφαλο, στο τέλος θα ομαλοποιηθούν με αποτέλεσμα να ηρεμήσετε κι εσείς.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Το πρωί θα έχετε την αίσθηση ότι η υπομονή σας τελειώνει και πως οι περιστάσεις δεν σας επιβραβεύουν για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Μη βιαστείτε ωστόσο να βγάλετε συμπεράσματα αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι όπως τα βλέπετε εσείς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Νωρίς το πρωί θα υπάρχει μια παρανόηση ανάμεσα σ’ εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το γεγονός αυτό θα σας κάνει να φοβηθείτε για το μέλλον σας και την πορεία των οικονομικών σας. Αποφύγετε να προκαλέσετε έναν καβγά αφού δεν θα έχετε αρκετή ώρα για να εκφράσετε εντελώς τα επιχειρήματά σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Μέχρι το μεσημέρι ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι με κάποια προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα. Τα εμπόδια που θα συναντήσετε θα σας κάνουν να αισθανθείτε έντονο στρες και θα σας αποδιοργανώσουν εντελώς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα είναι μια καλή ημέρα η σημερινή αφού θα καταφέρετε να τα πάτε περίφημα σε ό,τι κι αν κάνετε. Το πρωί ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να σας βάλουν περιορισμούς, αλλά εσείς θα καταφέρετε να τους ξεπεράσετε γιατί βάζετε πάνω απ’ όλα τις προσωπικές σας ανάγκες και καλά θα κάνετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Τα πράγματα στο σπίτι ίσως γίνουν περισσότερο περίπλοκα ως προς τις σχέσεις σας με την οικογένειά σας, αλλά αν έχετε την ψυχραιμία να μπείτε σ’ έναν ειλικρινή διάλογο μαζί τους, τότε οι διαφορές θα μικρύνουν και θα ξεκαθαριστούν τα θέματά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ημέρα σας ίσως αρχίσει με έναν καβγά στο σπίτι ή το γραφείο. Γι’ αυτό λοιπόν μην προγραμματίσετε κάποια σημαντική συνάντηση αφού δεν θα έχετε καθαρό μυαλό για να συζητήσετε τα πάντα εις βάθος. Άν έχετε ήδη κακή διάθεση, μια άσχημη κριτική θα σας βγάλει εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να χαλάσετε την καλή εικόνα που έχετε χτίσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για να έρθετε πιο κοντά σε μέλη της οικογένειάς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η αγάπη μπορεί να γιατρέψει όλες σας τις πληγές, γι’ αυτό δώστε και πάρτε πολλή απ’ αυτήν.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Όλη η μέρα θα κυλήσει σχετικά ομαλά για εσάς. Μόνο το πρωί θα αντιμετωπίσετε μικρές δυσκολίες αλλά στην πορεία θα τις ξεπεράσετε με μηδαμινό κόπο. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία η σημερινή να ασχοληθείτε με δημιουργικά πρότζεκτ και να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν.