ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Θα είστε πολύ πειθαρχημένοι σήμερα κι έτσι θα καταφέρετε να ανταποκριθείτε στις δυσκολίες. Κάποια αναπάντεχα περιστατικά θα σας δοκιμάσουν αλλά δεν θα πρέπει εσείς να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε όλα τα γεγονότα πριν δράσετε και μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Το να κρατήσετε μια ισορροπία σε όλα όσα θα σας έρθουν σήμερα θα αποδειχτεί πρόκληση. Πάρτε λοιπόν στα σοβαρά αυτή την αποστολή αφού θα χρειαστεί να ξεπεράσετε αρκετά εμπόδια. Μια παλιά υπόθεση θα ξαναζωντανέψει και θα έρθει να σας χτυπήσει την πόρτα μαζί με νέα δεδομένα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα είστε αρκετά παθιασμένοι σήμερα κι αυτό μπορεί να σας βάλει σε αρκετούς μπελάδες. Άν και είστε γνωστοί για το εκρηκτικό ταμπεραμέντο σας, τώρα ίσως το παρακάνετε. Βλέπετε, βράζουν μέσα σας πολλά πράγματα και ίσως θα χρειαστεί να δράσετε πέρα από το συνηθισμένο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η αναποφασιστικότητά σας δεν θα σας κάνει καλό σήμερα αφού θα αλλάζετε διαρκώς γνώμη. Τώρα όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάτσετε και να περιμένετε τις εξελίξεις. Πρέπει εσείς να τις δημιουργήσετε. Ανασκουμπωθείτε λοιπόν και δράστε πιο αυθόρμητα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ενώ αισθάνεστε γενικά ήρεμοι και σταθεροί, κάτι θα έρθει να σας ταράξει. Βεβαιωθείτε ότι εσείς βαδίζετε όπως πρέπει και μείνετε χαλαροί. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε λίγο τον τρόπο που λειτουργείτε αλλά στο τέλος θα καταφέρετε να πάρετε αυτό που θέλετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Ακολουθήστε την καρδιά σας σήμερα και όχι το πορτοφόλι σας. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε προτεραιότητες στα έξοδα που πρέπει να κάνετε. Δεν είναι κακό να αναζητήσετε προσφορές και να τις αξιοποιήσετε. Ετσι, θα καταφέρετε να πάρετε περισσότερα πράγματα.

ΖΥΓOΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Είστε γνωστοί για την προσαρμοστικότητά σας αλλά αυτό το χαρακτηριστικό σας θα δοκιμαστεί σήμερα. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις εξελίξεις και θυμηθείτε ότι μέσα σε όλον τον καταιγισμό των εξελίξεων εσείς πρέπει να κερδίσετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε.

ΣΚΟΡΠΙOΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Είναι μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή, αφού θα κληθείτε να αποδείξετε ότι είστε πολύ πρωτοπόροι. Μη διστάσετε λοιπόν να δοκιμάσετε νέες μεθόδους και ανορθόδοξο τρόπο σκέψης γιατί έτσι θα καταφέρετε να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να δείξετε στους άλλους πόσο ικανοί είστε.

ΤΟΞOΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η μέρα θα φέρει κάποιες εντάσεις για εσάς. Κάποιες δυνάμεις θα συνωμοτήσουν για να σας βάλουν δύσκολα και άνθρωποι που ήταν για αρκετά χρόνια στο πλευρό σας τώρα θα βρεθούν απέναντί σας. Αν είστε καλά προετοιμασμένοι, τόσο ψυχολογικά όσο και συναισθηματικά, θα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα στη φουρτούνα.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ικανότητά σας να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα θα δοκιμαστεί αρκετά τώρα. Κάποιες πληροφορίες θα φτάσουν στ’ αφτιά σας σχετικά με ένα οικονομικό ζήτημα. Προσπαθήστε να τις εκμεταλλευτείτε, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθετε σε αντιπαράθεση με κάποιον σε θέση εξουσίας.

ΥΔΡΟΧOΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα νιώθετε σήμερα σαν ένα φοβισμένο παιδί που προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι του. Ακόμα κι αν είστε μεγάλοι για τέτοιες συμπεριφορές, έχετε κατά νου ότι κάτω από το κρεβάτι σας σήμερα θα κρύβονται αρκετά τέρατα, οπότε είναι προτιμότερο να τα αντιμετωπίσετε κατά πρόσωπο.

ΙΧΘYΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Το κεφάλι σας σήμερα θα είναι γεμάτο με πληροφορίες. Ακόμα και για την πιο μικρή κίνηση θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά αρκετά πράγματα. Θυμηθείτε όμως ότι όσο πιο απότομη είναι η στάση σας τόσο πιο δύσκολα θα κάνετε τους άλλους να σας συμπαθήσουν και να πάρουν το μέρος σας.