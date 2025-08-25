ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Κάποιες ενοχλητικές καταστάσεις σήμερα θα σας κάνουν να αισθάνεστε πολύ στρεσαρισμένοι. Γι’ αυτό είναι επόμενο να έχετε τάσεις φυγής από όλα όσα σας πιέζουν. Φροντίστε να λύσετε τα θέματα που έχουν μαζευτεί στο εργασιακό σας περιβάλλον και μετά μπορείτε να βγείτε να ξεσκάσετε.

ΤΑYΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θα είναι αρκετά δύσκολο το να προσεγγίσετε τους άλλους σήμερα αφού τα μέιλ δεν θα φτάνουν, θα περιμένετε με τις ώρες στην αναμονή κάποιας κλήσης ή ένα μήνυμα θα πάει σε λάθος παραλήπτη. Όσο κι αν θέλετε να σταματήσετε να επικοινωνείτε με τους άλλους, μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια γιατί είναι για το καλό σας.

ΔIΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Κάποιες διενέξεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς σας θα σας τρελάνουν και θα σας κάνουν να τα βροντήξετε όλα και να φύγετε. Δεν είναι κακή ιδέα να το ρίξετε στη δουλειά ώστε να ξεχαστείτε. Ειδικότερα αν σας περιμένουν κάποια ιδιαίτερα δημιουργικά πράγματα στη γωνία.

ΚΑΡΚIΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Μην έχετε μεγάλες απαιτήσεις από τους υπολογιστές που θα επιχειρήσετε να χειριστείτε σήμερα, ειδικά αν πρέπει να γράψετε κάτι ή να επικοινωνήσετε με τους άλλους. Κάτι μπορεί να πάει στραβά, να χαλάσει, με αποτέλεσμα να μπουν μεγάλα εμπόδια στη μέρα σας. Άν έχετε να πείτε κάτι στους άλλους, προτιμήστε λοιπόν να το κάνετε κατ’ ιδίαν.

ΛEΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Κάποια πολύ ανησυχητικά νέα μπορεί να φτάσουν στ’ αφτιά σας, που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας, είτε αυτά είναι τα προσωπικά σας εισοδήματα είτε κοινά με άλλους. Μην πανικοβάλλεστε όμως! Ελέγξτε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε κάποια βιαστική απόφαση ή πείτε κάτι χοντρό.

ΠΑΡΘEΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα έχετε μια έντονη ρομαντική διάθεση σήμερα. Θα θέλετε λοιπόν να προσεγγίσετε περισσότερο τον σύντροφό σας ή να αναζητήσετε καινούργια πάθη στο πρόσωπο άλλων. Άν είστε σε σχέση, σκεφτείτε πολύ σοβαρά το πώς θα συνεχίσετε, αφού η παράλληλη σχέση μπορεί να σας βάλει σε χειρότερους μπελάδες.

ΖΥΓOΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο θα είναι στις μαύρες του σήμερα. Μην τον αφήσετε να βυθιστεί όμως στα σκοτάδια, αλλά και μην επωμιστείτε τα προσωπικά του δράματα. Υπάρχει ενδεχόμενο να ακούσετε βαριές κουβέντες από το στόμα του, οπότε οπλιστείτε με αρκετή υπομονή και κυρίως μην παρεξηγηθείτε.

ΣΚΟΡΠΙOΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Κάποια αναπάντεχη συνάντηση μ’ έναν φίλο θα σας γεμίσει με δυνατά συναισθήματα. Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι πρωτόγνωρη για εσάς, επομένως μην το πάρετε κατάκαρδα. Το τελευταίο διάστημα είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, οπότε αυτό μπορεί να θολώνει αρκετά τις σκέψεις σας.

ΤΟΞOΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Μια ξαφνική ανάγκη για ανεξαρτησία από τους περιορισμούς της δουλειάς, της σχέσης σας ή ακόμα και της οικογενειακής σας ζωής μπορεί να σας φέρει τα πάνω κάτω. Περίεργες ή τραβηγμένες ιδέες περνούν τώρα από το μυαλό σας. Άν και φαίνονται στα μάτια σας εντάξει, δεν είναι. Οπότε, μείνετε εκεί που είστε.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ένα γράμμα, ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα από κάποιο σημαντικό για εσάς πρόσωπο που ζει όμως μακριά θα σας φτιάξει τη μέρα. Θα σας κάνει όμως να αισθανθείτε και μια νοσταλγία για τις στιγμές που περνάτε μαζί και τώρα σας λείπουν. Μήπως είναι καιρός να βρεθείτε ξανά;

ΥΔΡΟΧOΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Κάποιος μπορεί να σας προσεγγίσει σήμερα και να σας προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώσετε το εισόδημά σας. Η πρόταση είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή κι αυτό πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις. Πριν δεχτείτε, αναζητήστε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

ΙΧΘYΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεστε τώρα, μια συνάντηση με ένα σημαντικό πρόσωπο θα σας αναστατώσει αρκετά. Ίσως μπορεί να φέρει και μια ρομαντική διάθεση από την πλευρά σας. Δεν έχετε λοιπόν κάποιον λόγο να αρνηθείτε την παρέα του.