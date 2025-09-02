ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με ένα πολύ απαιτητικό πρόσωπο, στοιχείο που θα σας κουράσει αρκετά. Θα σας ζητήσει να λύσετε άμεσα ένα ζήτημα που άπτεται των επαγγελματικών

σας δραστηριοτήτων. Αν διαφωνείτε, είναι καλό να ορθώσετε το ανάστημά σας και να του εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας.

ΤΑΥΡΟΣ(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θα σχεδιάσετε το μέλλον της οικογένειάς σας σήμερα. Ετσι, λοιπόν, θα θέσετε επί τάπητος τις ανταλλαγές κάποιας ιδιοκτησίας, τις αγορές που είναι απαραίτητο να γίνουν καθώς και τις επόμενες

κινήσεις σας. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, στην πορεία θα καταφέρετε να τους πείσετε όλους για την ορθότητα του σκεπτικού σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μείνετε μακριά ακόμα και από τις πιο μικρές δυσκολίες γιατί δεν αισθάνεστε έτοιμοι να αναμετρηθείτε μαζί τους. Ετσι, θα διαπιστώσετε ότι ένα επαγγελματικό σχέδιο είναι πέραν των δυνατοτήτων σας. Ο προϊστάμενός σας όμως θα σας θυμίσει τον κόπο που έχετε καταβάλει μέχρι τώρα και θα σας εμποδίσει να το βάλετε κάτω.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα θα απολαμβάνετε ό,τι επιπλέον φορτίο έρχεται για σας. Στη δουλειά θα διαλέξετε να ηγηθείτε μιας ομάδας συναδέλφων που θ’ ακολουθεί τις οδηγίες σας υποδειγματικά. Στο σπίτι

επίσης θα δείξετε την ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα σας, αλλά δεν θα είστε και πολύ υποχωρητικοί μπροστά στις παράλογες απαιτήσεις των παιδιών σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Είναι προτιμότερο να μη δοκιμάσετε την τύχη σας σε συνεργασίες σήμερα αφού τα αποτελέσματα θα είναι αμφιλεγόμενα. Επίσης, να είστε μετρημένοι και στις επαφές σας με τους

άλλους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα κληθείτε σήμερα να πάρετε μέρος σε ένα σημαντικό γεγονός, με αποτέλεσμα να μην πάρετε για τον εαυτό σας τον ρόλο του απλού παρατηρητή που διαλέγετε τις περισσότερες

φορές, αλλά να βρεθείτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οταν θα μιλάτε, οι γύρω σας θα σας ακούνε με προσοχή.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα χάσετε σήμερα το δημιουργικό άγγιγμά σας. Κρατήστε στο μυαλό σας πως η πρωτοτυπία και η διαφορετική σκέψη ίσως να μην είναι το χαρακτηριστικό σας τώρα και προχωρήστε. Αν ζορίζεστε, δεν θα ήταν κακό να ζητήσετε τη βοήθεια ανθρώπων που είναι περισσότερο έμπειροι σε σχέση με σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα ξοδέψετε την ημέρα σας με κάθε άλλο παρά παραγωγικούς τρόπους. Δεν θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε ούτε τα μισά πράγματα απ’ αυτά που έχετε στην ατζέντα σας τώρα, αφού ακόμα και το παραμικρό πράγμα θα σας αποσπά από την πραγματική δουλειά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα περάσετε τη σημερινή μέρα χτίζοντας κάστρα στην άμμο. Εσείς μπορεί να φαντάζεστε ότι κάνετε ωραία πράγματα αντιμετωπίζοντας την κατάσταση αρκετά ρομαντικά, αλλά η

πραγματικότητα θα είναι διαφορετική κι αρκετά πιο σκληρή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Δεν πρέπει να περιμένετε πολλά από το περιβάλλον σας σήμερα. Γι’ αυτό και πρέπει να προχωρήσετε με τις δικές σας δυνάμεις, ακολουθώντας το πλάνο που έχετε καταστρώσει

αρκετά προσεκτικά. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγετε πολλά λάθη και να μείνετε σταθεροί στα βήματά σας

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα πάρετε ένα μεγάλο δώρο τώρα. Θα κληρονομήσετε ξαφνικά κάποιο ακίνητο από έναν ηλικιωμένο συγγενή ή θα δείτε τον λογαριασμό σας ν’ αυξάνεται σημαντικά. Σκεφτόμενοι κάπως πιο παρορμητικά, θα θελήσετε να δώσετε χαρά σε κάποιον φίλο μοιράζοντας τα κέρδη σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ενέργειά σας θα είναι χαμηλή σήμερα. Θα προσπαθήσετε να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά και στην καριέρα σας γενικότερα, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο θα θέλατε. Ευτυχώς κάτι θα βρεθεί να σας σταματήσει από τη θλίψη που θα σας κυριεύσει κι αυτό θα είναι η παρουσία στο πλάι σας αγαπημένων ανθρώπων.