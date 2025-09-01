ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Θα περάσετε τη σημερινή ημέρα μακριά από δράματα και ανησυχίες. Το μόνο πράγμα που ενδεχομένως να σας χαλάσει λίγο τη διάθεση είναι η απουσία ενός συναδέλφου από το γραφείο, που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο δικός σας φόρτος εργασίας.

ΤΑΥΡΟΣ(20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Δεν χρειάζεται σήμερα να διακινδυνεύετε τις οικονομίες σας προκειμένου να αποκτήσετε κάτι πολύ συγκεκριμένο που ενδεχομένως να μη σας χρειάζεται. Αφήστε τα ρίσκα για τις προσωπικές σας σχέσεις, που εκεί θα σας βγουν σε καλό. Ανοιχτείτε σε νέα συναισθήματα και μη φοβηθείτε να μιλήσετε ειλικρινά σχετικά με το πώς βλέπετε ένα πρόσωπο.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Δεν έχετε ιδιαίτερη διάθεση να κάνετε κάτι σημαντικό σήμερα στη δουλειά. Αν είστε στο γραφείο, οι προσπάθειές σας να είστε ομαδικοί θα σας φέρουν καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε τον φουσκωμένο εγωισμό ενός συναδέλφου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Θα παραμελήσετε για τα καλά σήμερα τόσο το σώμα σας όσο και τη γενικότερη υγεία σας. Αισθάνεστε καταβεβλημένοι, αλλά δεν θέλετε να περάσετε την πόρτα του γραφείου ενός γιατρού για να σας εξετάσει. Μην ξεχνάτε όμως ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε ένα πρόβλημα τόσο πιο εύκολο θα είναι να το αντιμετωπίσετε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Θα βάλετε σήμερα έναν μεγάλο στόχο και θα προσπαθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις να τον πετύχετε. Μπορεί να θέλετε να αγοράσετε κάτι αρκετά ακριβό και να δουλέψετε εξτρά ώστε να βρείτε τους απαραίτητους πόρους για να το κάνετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Είναι ευκαιρία η σημερινή ημέρα για να μιλήσετε μέσα από την καρδιά σας με κάποιο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Οχι απαραίτητα, βέβαια, συναισθηματικά. Θα του ανοιχτείτε και θα μοιραστείτε μαζί του ζητήματα που σας βασανίζουν εδώ και καιρό.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Θα έχετε σήμερα πολλά πράγματα να κάνετε. Είναι πιθανό πολλές από αυτές τις εκκρεμότητες που θα πρέπει να καλύψετε να σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας. Παράλληλα, ίσως κάποιος συγγενής σας θα σας φορτωθεί ώστε να τον εξυπηρετήσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σήμερα σχετικά με κάποια διαφορά που θα έχετε με τους συγγενείς σας. Ακόμα κι αν νιώσετε ότι πρέπει να πάρετε αποστάσεις από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο γιατί διαφωνείτε μαζί του, η αποξένωση δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ. Κρατήστε τους διαύλους επικοινωνίας σας ανοιχτούς σε κάθε περίπτωση!

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Θα είστε σήμερα αρκετά διστακτικοί όταν πρέπει να συναναστραφείτε ξένα πρόσωπα. Αν έχετε κάποιες επαφές που πρέπει να γίνουν με επισήμους ή για επαγγελματικούς σκοπούς από τις οποίες εξαρτάται το μέλλον σας, φορέστε ένα πλατύ χαμόγελο και ανοίξτε με όποιον έχετε απέναντί σας έναν ειλικρινή διάλογο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Σήμερα θα είστε εξαιρετικά δημοφιλείς και όσοι είναι απέναντί σας θα σας εκτιμήσουν. Αν χρησιμοποιείτε τακτικά τα social media, θα δείτε ξαφνικά τα likes σας να εκτοξεύονται. Ειδικά στις προσωπικές σας επαφές, χρησιμοποιήστε τη διαίσθησή σας και δεν θα χάσετε. Ακόμα κι αν κακοκαρδίσετε κάποιον, αρνηθείτε να μετακινηθείτε στην άλλη άκρη της πόλης για να βρεθείτε για 10 λεπτά μόνο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Θα αρνηθείτε σήμερα οποιαδήποτε βοήθεια από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Εξαιτίας αυτής της στάσης σας, κινδυνεύετε να χάσετε κάποιες αλήθειες. Μιας και θέλετε να μην επηρεάζεστε από τους άλλους, μην προσπαθήσετε να μπλέξετε και στις δικές τους υποθέσεις. Αντ’ αυτού, δώστε την προσοχή σας στις προσωπικές σας σχέσεις.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Προσπαθήστε να μην μπλεχτείτε με την κριτική που θα ακούσετε από τους γύρω σας σήμερα. Γιατί αυτοί που θα σας πουν τα πιο σκληρά λόγια θα καταλάβουν τελικά ότι είναι άδικοι απέναντί σας και θα προσπαθήσουν να σας ζητήσουν συγγνώμη. Κατά τα άλλα, η ημέρα δεν θα έχει τίποτα ιδιαίτερο.