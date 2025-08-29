ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Θα είστε πολύ γενναιόδωροι σήμερα και μάλιστα θα αισθάνεστε ιδιαίτερα αλτρουιστές. Επιτέλους, έχετε την ευκαιρία να βοηθήσετε τους γύρω σας που έχουν ανάγκη και μάλιστα με ευθύ τρόπο. Ξεχάστε τους μεγάλους στόχους. Από τα μικρά αλλάζει ο κόσμος.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θα είναι μια έντονη ημέρα για εσάς, ειδικά αν ακολουθήσετε τα ένστικτά σας και αποκαλύψετε όλα όσα σκέφτεστε στους αγαπημένους σας. Ισως έχετε κάποια άλυτα θέματα που σας ταλαιπωρούν στο σπίτι αλλά δεν περνούν όλα από το χέρι σας για να κλείσουν. Ίσως και τ’ αδέλφια σας μπορούν να κάνουν κάτι.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η ημέρα θα κινηθεί ακριβώς στα μέτρα σας: γεμάτη ένταση και πολλή ενέργεια, υλικά από τα οποία είστε κι εσείς φτιαγμένοι. Έχετε ένα deadline που πρέπει να προλάβετε και ετοιμάζετε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι πολλά αυτά που έχετε να φτιάξετε και ίσως νιώθετε ότι ο χρόνος δεν σας φτάνει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είστε γενικώς ένα οργανωτικό πρόσωπο γεμάτο πειθαρχία. Κανείς από τους δικούς σας ανθρώπους δεν θα διαφωνήσει ως προς αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και στιγμές που χρειάζεται κι εσείς να χαλαρώσετε και να πάτε όπως πάει το ρεύμα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Σήμερα ίσως χρειαστεί να πάρετε κάποιες γενναίες αποφάσεις. Και θα το κοινοποιήσετε αυτό τόσο στους φίλους όσο και τους αγαπημένους σας. Ωστόσο, μην το παρακάνετε γιατί υπάρχει περίπτωση να τους ζητάτε περισσότερα από αυτά που έχουν να σας προσφέρουν. Η γνώμη τους κάποιες φορές αρκεί.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα σκεφτείτε σήμερα όλα όσα πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες δουλειάς σας. Το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει τις απαιτήσεις πολύ ξεκάθαρες στους προϊσταμένους σας, αλλά κανείς τους δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή. Ισως θα πρέπει να αλλάξετε τακτική και να γίνετε πιο επιτακτικοί.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Είστε αρκετά ευαίσθητοι αυτή την περίοδο, οπότε ίσως να μην είναι καλή ιδέα να μπλέξετε σ’ ένα έντονο περιβάλλον. Ισως βέβαια η ένταση δράσει ενισχυτικά προς εσάς γιατί θα παρακινηθείτε να κάνετε πράγματα που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα κάνατε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Είναι άλλο πράγμα το να μένετε σταθεροί στις απόψεις σας κι άλλο το να λειτουργείτε χωρίς να σκέφτεστε και τους άλλους. Ισως κάποιοι από το περιβάλλον σας κουραστούν από αυτήν σας τη στάση, γι’ αυτό όταν σας το εκφράσουν είναι μια ευκαιρία να επανεξετάσετε την τακτική σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Σήμερα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τις πιο δύσκολες πλευρές του χαρακτήρα σας. Μπορεί να σοκαριστείτε αν δείτε πως τελικά δεν είστε και τόσο καλά παιδιά όσο νιώθετε. Ο θυμός που κρύβετε, κάποιες στιγμές γίνεται ζήλια κι αυτό το εξωτερικεύετε με άκομψο τρόπο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Δεν θα αισθάνεστε ακριβώς ο εαυτός σας σήμερα. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι και απαραίτητα κακό. Αντιδράτε με διαφορετικό τρόπο γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε τώρα και δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε εύκολα. Αν καταφέρετε λίγο να διασκεδάσετε μέσα στο χάος, θα τα φέρετε πιο καλά βόλτα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Βλέποντας τις δυσκολίες που έχουν οι γύρω σας, θα ξυπνήσει ο αλτρουιστικός σας εαυτός και θα θελήσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τους βοηθήσετε. Σκεφτείτε σε ποια εθελοντική οργάνωση μπορείτε να δώσετε ένα χεράκι. Θα ξαφνιαστείτε ακόμα κι εσείς με το πόσο καλά θα νιώσετε στο τέλος.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Την προσοχή σας σήμερα θα τραβήξουν τα παιδιά, είτε τα δικά σας είτε των άλλων. Ίσως αν απασχολείστε στον ιατρικό τομέα, να έχετε την ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον μικρό ασθενή. Θα κάνετε τη διαφορά στη ζωή του, χωρίς καλά καλά να το καταλάβετε. Αν είστε γονιός, περάστε περισσότερο χρόνο με τον γιο ή την κόρη σας.