Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας αποκαλύπτουν ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για κάθε ζώδιο. Δείτε τι σας επιφυλάσσουν τα άστρα:

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορεί να μην είναι ειλικρινή, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Μην ενδώσετε σε υπερβολές ή προκλήσεις· διατηρήστε την ψυχραιμία σας και βρείτε θετικές πτυχές στην κατάσταση.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Σκέψεις για ένα νέο δημιουργικό πρότζεκτ σάς εξιτάρουν σήμερα. Αντί όμως να μένετε στις ιδέες, βάλτε τα πλάνα σας οργανωμένα σε τάξη και προωθήστε ό,τι μπορείτε, βήμα προς βήμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Κάποιες συσκευές στο σπίτι ίσως παρουσιάσουν βλάβες, προκαλώντας ταλαιπωρία. Αντί να φωνάζετε ή να αντιδράτε υπερβολικά, εστιάστε στη λύση του προβλήματος – τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά όσο φαίνονται.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η επικοινωνία με τρίτους μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Αν δεν λαμβάνετε τη στήριξη που θέλετε μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων, επιλέξτε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση για αποτελεσματικότερη συνεννόηση.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Τα οικονομικά ζητήματα παρουσιάζουν ασάφεια. Ίσως κάποιος από το κοντινό σας περιβάλλον ζητήσει δάνειο ή προκύψουν ξαφνικά έξοδα. Παρά τις καλές σας προθέσεις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να βοηθήσετε, και είναι προτιμότερο να το κάνετε σαφές εξαρχής.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Σήμερα, η περιπέτεια χτυπά την πόρτα των Παρθένων, ωθώντας σας να αναζητήσετε νέες εμπειρίες. Αν σκέφτεστε να υλοποιήσετε φιλόδοξα σχέδια, φροντίστε να τους δώσετε το απαραίτητο χρόνο και να μην περιοριστείτε στη βιασύνη μίας μέρας. Ένα Σαββατοκύριακο στη φύση παραμένει εξαιρετική επιλογή για ανανέωση και χαλάρωση.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Παρά τη χαρά των προηγούμενων ημερών, η πραγματικότητα ίσως σας προσγειώσει απότομα σήμερα, καθώς μπορεί να προκύψουν πόνοι ή ενοχλήσεις. Αυτά θα αποτελέσουν πιθανότατα το τίμημα από εντατική άσκηση ή υπερβολικό ρυθμό στις φυσικές δραστηριότητες. Παρόλο που η ταλαιπωρία θα σας αποθαρρύνει, μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια για βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Οι σχέσεις με φίλους παίρνουν περίπλοκη τροπή, καθώς οι εντάσεις οδηγούν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε διαφωνίες. Ακόμη κι αν αισθάνεστε ότι τα επιχειρήματα του άλλου είναι παράλογα, η αλλαγή της άποψής του δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η ένταση και η αναστάτωση χαρακτηρίζουν την ημέρα, με τις οικογενειακές ή φιλικές σχέσεις να δοκιμάζονται. Μην ενισχύσετε τις προστριβές – επιδιώξτε την ηρεμία και αποφύγετε τις έντονες αντιδράσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Αποφύγετε τον προγραμματισμό μακρινών ταξιδιών, καθώς ενδέχεται να προκύψουν εμπόδια. Αν είναι αναγκαίο να ταξιδέψετε, φροντίστε να περιορίσετε τη διάρκεια και να οργανωθείτε με προσοχή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών – από τα ΑΤΜ μέχρι τα κινητά. Αν παρουσιάσουν βλάβες, πιθανόν να χρειαστεί να απευθυνθείτε σε ειδικό για επισκευή.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Έχετε έντονη ανάγκη για συντροφιά και επαφή με φίλους. Η παρουσία τους θα σας γεμίσει χαρά και θα βελτιώσει σημαντικά την ψυχολογία σας – ειδικά αν νιώθετε πιεσμένοι.