ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Οι διαπροσωπικές σχέσεις με συντρόφους, συνεργάτες ή γείτονες θα επηρεάσουν δυναμικά τη σημερινή σας καθημερινότητα. Σε περίπτωση διαφωνιών, διατηρήστε τη διπλωματία και το μέτρο, αποφεύγοντας εντάσεις για καλύτερα αποτελέσματα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η προσπάθεια να ενσαρκώσετε έναν ρόλο που δεν σας αντιπροσωπεύει είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η ημέρα απαιτεί μεθοδικότητα, όχι απλή δράση ή παρορμητισμό. Σκεφτείτε προσεκτικά τις κινήσεις σας και τεστάρετε τα όριά σας μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η ευστροφία και η αυξημένη σας ενέργεια θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε σε πολλά σήμερα. Όταν σχεδιάζετε βήματα για το μέλλον, βεβαιωθείτε ότι αντανακλούν τα δικά σας αισθήματα, καθώς αν λειτουργείτε υπό πίεση, το αποτέλεσμα δεν θα σας ικανοποιήσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων σας. Εάν έχετε στο μυαλό μια νέα αρχή, προτιμήστε να δράσετε εντός του πρώτου μισού της ημέρας, όταν οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές για εσάς.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Με χαμηλή διάθεση για νέες δραστηριότητες, καλό θα είναι να αποφύγετε ενάρξεις νέων εγχειρημάτων. Προτιμήστε να μείνετε χαλαροί και να εξετάσετε με ψυχραιμία τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει στην καθημερινότητά σας, ώστε να το διορθώσετε μελλοντικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η σημερινή ημέρα προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμόσετε στην πράξη όσα γνωρίζετε σε θεωρητικό επίπεδο, αποκτώντας χειροπιαστά αποτελέσματα μέσα από τις ενέργειές σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις σας, καθώς ένα μικροατύχημα μπορεί να προκύψει απρόσμενα.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η σημερινή ημέρα σας απαιτεί να υπερβείτε τις δυνατότητές σας και να αγωνιστείτε σκληρά για όσα επιθυμείτε. Μην επαναπαύεστε στα φυσικά σας ταλέντα, καθώς τώρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Βασιστείτε στο ένστικτο και τα συναισθήματά σας, ακούστε τι σας λένε και θα οδηγηθείτε σε σωστές αποφάσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η επικοινωνία με τους γύρω σας σήμερα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι θα δράσετε λογικά και σωστά, η στάση των ανθρώπων απέναντί σας ενδέχεται να σας δυσκολέψει σημαντικά, καθιστώντας τη συνεργασία ιδιαίτερα απαιτητική.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Οι ιδέες και η δημιουργικότητά σας θα είναι ο κύριος σύμμαχός σας στη σημερινή, απαιτητική ημέρα. Αξιοποιήστε τις για να κάνετε τη διαφορά και επιτρέψτε στον εαυτό σας μια ρομαντική περιπέτεια ή ένα νέο δημιουργικό χόμπι. Μπορεί να ανακαλύψετε ταλέντα που δεν γνωρίζατε ότι διαθέτετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ισορροπία ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων απαιτεί σήμερα περισσότερη προσπάθεια. Ενισχύστε την επικοινωνία σας με κατανόηση, ευγένεια, γενναιοδωρία και θετική διάθεση, ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας χωρίς προστριβές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Σήμερα θα βρεθείτε αντιμέτωποι με αιχμηρά σχόλια και πιθανές παρεξηγήσεις. Καλό θα είναι να διατηρήσετε τα όρια στις αντιδράσεις σας και να αποφύγετε την κλιμάκωση μιας έντονης συζήτησης.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για νέα επιχειρηματικά πλάνα, καθώς οι πιθανότητες επιτυχίας παραμένουν περιορισμένες. Αντιθέτως, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση και την προσωπική φροντίδα μετά τις πρόσφατες δυσκολίες.