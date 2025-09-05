Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει υψηλό πρόστιμο στη Google και εξέφρασε την πρόθεσή του να αντιδράσει με εμπορικές κυρώσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, τη Google». Με τη δήλωσή του αυτή, ο Τραμπ καταγγέλλει ευθέως την πολιτική της ΕΕ απέναντι στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι, εάν δεν αναθεωρηθούν τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τόσο στη Google όσο και στην Apple, θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, μέσα από τον αποκαλούμενο «Άρθρο 301». Όπως τόνισε ο ίδιος: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες».

Η απόφαση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στην επιβολή ενός ιδιαίτερα υψηλού προστίμου, ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην Google. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή πρόθεση των Βρυξελλών να αντισταθούν στις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν κατηγορεί τη Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο θεωρούνταν μέχρι ένα βαθμό αναμενόμενο, αφού ήδη από το 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέταζε ακόμα και το ενδεχόμενο διαχωρισμού συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του αμερικανικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο. Ωστόσο, η επιβολή τέτοιας διάσπασης δεν αποφασίστηκε προς το παρόν.

Το χρονοδιάγραμμα της απόφασης, όπως αναφέρουν πηγές της Επιτροπής, επηρεάστηκε από τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η καθυστέρηση στις επίσημες ανακοινώσεις συνδέεται με τις απειλές του Τραμπ προς όσες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς επιχειρούν να θέσουν νομοθετικούς περιορισμούς στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ειδικότερα, στις 26 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη λήψη δασμών ή εξαγωγικών περιορισμών, χωρίς να κατονομάσει την ΕΕ. Οι Βρυξέλλες απάντησαν διαμηνύοντας το «κυριαρχικό δικαίωμα» των κρατών-μελών στην επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου σε ζητήματα του ψηφιακού χώρου.

Η απάντηση της Google και η αντίδραση της αγοράς

Ενδεικτική της όξυνσης του κλίματος, ήταν η άμεση αντίδραση της Google, η οποία χαρακτήρισε «κακή» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προανήγγειλε την κατάθεση έφεσης. Η αντιπρόεδρος της εταιρείας, Λι-Αν Μαλχόλαντ, αρμόδια για τις ρυθμιστικές υποθέσεις, τόνισε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες Adtech είναι κακή και θα ασκήσουμε έφεση. Μας επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς θα δυσκολεύονται περισσότερο να κερδίσουν χρήματα».