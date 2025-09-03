Η παρέλαση του Πεκίνου για τα 80 χρόνια από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προσέφερε κάποιες πολύ εντυπωσιακές εικόνες στον πλανήτη και έδωσε την ευκαιρία στους δυτικούς αναλυτές άμυνας να μάθουν πολλά και να σκεφτούν.

Ο σημερινός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) και ο εξοπλισμός του είναι αγνώριστοι σε σύγκριση με την ξεπερασμένη δυναμική που διέθεταν πριν από 20 χρόνια, η οποία υστερούσε πολύ σε σχέση με τη Δύση. Η δύναμη του Πεκίνου δεν έγκειται μόνο στους αριθμούς του, που υποστηρίζονται από την τεράστια οικονομία του, αλλά και στην αυξανόμενη καινοτομία και αυτονομία.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι ολίσθησης και κρουζ, για παράδειγμα – όπλα που ταξιδεύουν με ταχύτητα άνω των 5 Mach – είναι σε μεγάλο βαθμό ασύγκριτοι με οτιδήποτε έχουν οι ΗΠΑ ή οι σύμμαχοί τους στο οπλοστάσιό τους.

Το μαχητικό αεροσκάφος J20 «Mighty Dragon» χρησιμοποιεί τεχνολογία stealth 5ης γενιάς, ενώ το ναυτικό του επεκτείνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, λόγω της τεράστιας ικανότητας της Κίνας για ναυπηγική.

Η Κίνα σε μια φαντασμαγορική τελετή διάρκειας 70 λεπτών έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ πως αποτελεί επάξια το αντίπαλον δέος της Αμερικής που έχει την δύναμη να εγγυηθεί την παγκόσμια τάξη. Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου σήμερα δεν ήταν απλώς μια επίδειξη δύναμης, αλλά μια γιγαντιαία προώθηση κινεζικών όπλων σε πιθανούς αγοραστές, σύμφωνα με αναλυτές. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από αυτά που παρουσιάστηκαν:

Γιγάντια υποβρύχια drones: Παρουσιάστηκαν εξαιρετικά μεγάλα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα AJX002: είναι τεράστια drones που μοιάζουν με υποβρύχια και μπορούν να φτάσουν έως και 20 μέτρα κάτω από το νερό.

Drones με τεχνητή νοημοσύνη: Η Κίνα επέδειξε επίσης stealth drone επίθεσης με τεχνητή νοημοσύνη, ικανά να πετούν παράλληλα με ένα επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος.

Πύραυλοι Dongfeng-5: Διηπειρωτικοί στρατηγικοί πυρηνικοί πύραυλοι σχεδιασμένοι να εκτοξεύονται από τα βόρεια σιλό της Κίνας, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν τις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Λύκοι-ρομπότ σε επίδειξη

Η Κίνα παρουσίασε επίσης ορισμένα από τα μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα της, απόδειξη της μεταβαλλόμενης φύσης του σύγχρονου πολέμου. Αναμφισβήτητα οι πιο ενδιαφέροντες ήταν οι λεγόμενοι «ρομπότ λύκοι».

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, τα ρομπότ αποτελούν αναβάθμιση από τα προηγούμενα ρομποτικά σκυλιά και μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στρατιώτες σε απειλητικές για τη ζωή συνθήκες, μειώνοντας τα θύματα μάχης.