Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε ότι 26 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων – μεταξύ αυτών οι πρόεδροι της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αλλά και της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν – θα παρευρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διοργανώνεται στο Πεκίνο. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της λεωφόρου μπροστά από την εμβληματική πλατεία Τιενανμέν με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την επίσημη ανακοίνωση έκανε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο Χονγκ Λέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι θα είναι η πρώτη επίσκεψη του κ. Κιμ στην Κίνα μετά τον Ιανουάριο του 2019, γεγονός που ενισχύει τις φημολογίες περί εντατικοποίησης των επαφών Πεκίνου – Πιονγκγιάνγκ.

Ενδυνάμωση της γεωπολιτικής παρουσίας του Πεκίνου

Με αυτή την εντυπωσιακή παρέλαση, το Πεκίνο επιδιώκει να επιδείξει ισχύ και να προβάλει τη σημασία του στον διεθνή στίβο, συναρτώντας την ημερομηνία με την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας. Η επιλογή των προσκεκλημένων υπογραμμίζει την ισχυρή διπλωματική δυναμική της Κίνας, καθώς ακολουθεί και σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) με τη συμμετοχή περίπου είκοσι αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.