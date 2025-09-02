Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται, ιδιαίτερα με την προσέγγιση Κίνας και Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στη δημοφιλή εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς, δήλωσε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον νέο άξονα συμμάχων που φαίνεται να σχηματίζεται αντίθετα προς τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η παρέμβαση αυτή του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συγκέντρωσε στην Τιαντζίν τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής αποτέλεσε μια σαφή ένδειξη αναδιαμόρφωσης των διεθνών συμμαχιών, με πολλούς αναλυτές να εκτιμούν ότι ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου έναντι της Δύσης.

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Πούτιν και το μέλλον της Ουκρανίας

Στη συνομιλία του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την έντονη δυσφορία του για τις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τη στάση του Ρώσου προέδρου. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο τον περιορισμό των απωλειών στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν».