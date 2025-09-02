Το κέντρο βάρους των εξελίξεων μετατοπίζεται στο Πεκίνο, όπου πραγματοποιείται επίσημη επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο σηματοδοτεί μια ιστορική συγκυρία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν θα βρεθούν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο», επισημαίνει ο Μπράιαν Χαρτ, ερευνητής στο China Power Project του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS). «Μέχρι σήμερα, οι επαφές μεταξύ των τεσσάρων χωρών ήταν ελάχιστες ή ανύπαρκτες – γεγονός που καθιστά τη στιγμή αυτή ιδιαίτερα ξεχωριστή», προσθέτει.

Κοινό μέτωπο κατά της δυτικής ηγεμονίας

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, Πούτιν και Σι εξέφρασαν αμοιβαία ικανοποίηση για τη σταθερή εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «επίπεδο συνεργασίας άνευ προηγουμένου», ενώ ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία διατηρούν «πλήρη στρατηγική συνεργασία», εστιάζοντας στην ανάγκη για ένα «δικαιότερο και πιο λογικό παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης».

Οι κοινές δηλώσεις υπογραμμίζουν τη σαφή πρόθεση των δύο χωρών να εμφανιστούν ως εγγυητές μιας νέας διεθνούς τάξης, σε αντιδιαστολή με το δυτικό μοντέλο κυριαρχίας.

Σκηνικό διεθνούς επίδειξης ισχύος στο Πεκίνο

Η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα συμπίπτει με τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν, αλλά και με την αυριανή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Η παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη νίκη επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος της τελευταίας δεκαετίας, με την παρουσία δεκάδων ηγετών από Ασία και Μέση Ανατολή.

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα και Ιράν εμφανίζονται για πρώτη φορά τόσο συντονισμένες, δίνοντας τροφή σε αναλύσεις περί συγκρότησης ενός νέου «άξονα αναταραχής», όπως τον χαρακτήρισε το CNN.

Παγκόσμιες αναταράξεις και νέες ισορροπίες

Η Δύση παρακολουθεί με ανησυχία τη διαμόρφωση ενός μετώπου που συνδυάζει πυρηνική ισχύ, ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική επιρροή. Η Μόσχα φέρεται να στηρίζεται στη στρατιωτική βοήθεια από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Πεκίνο της προσφέρει οικονομική στήριξη, αποφεύγοντας τις ανοιχτές συγκρούσεις με τη Δύση.

Η παρουσία των τεσσάρων ηγετών στο ίδιο βήμα —Πούτιν, Σι, Κιμ Γιονγκ Ουν και Μασούντ Πεζεσκιάν ερμηνεύεται ως συντονισμένη πρόκληση απέναντι στην αμερικανική ηγεμονία.

Πούτιν – Σι δεν συζήτησαν το ενδεχόμενο κιζενικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία

Έναν νέο γύρο διπλωματικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών προετοιμάζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Γιούρι Ουσακόφ, βοηθός του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως διευκρίνισε ο Ουσακόφ, οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν την πιθανότητα ανάπτυξης κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων διεθνών ανακατατάξεων, την ώρα που η Ρωσία ενισχύει τους δεσμούς της με ισχυρούς συμμάχους στην Ασία, και κυρίως με την Κίνα.

ΗΠΑ: Περιορισμένη επιρροή, αυξανόμενη ανησυχία

Η χρονική συγκυρία ενισχύει το αφήγημα του Πεκίνου ως «σταθερής δύναμης» σε έναν ασταθή κόσμο. Αναλυτές σημειώνουν ότι, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν πιο απομονωτική πορεία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τις παραδοσιακές συμμαχίες τους να δοκιμάζονται, η Κίνα εμφανίζεται ως εναλλακτικός πόλος ισχύος, προσελκύοντας χώρες που αμφισβητούν πλέον την αξιοπιστία της Δύσης.

Από την πλευρά της η Ευρώπη παραμένει διχασμένη, αδυνατώντας να προβάλει ενιαία στάση απέναντι στη νέα πραγματικότητα που μοιάζει να διαμροφώνεται.