Λόγω εργασιών φυσικού αερίου στην οδό Αχιλλέως από τη συμβολή της με την οδό Κολοκυνθούς έως την οδό Μυλλέρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Καραϊσκάκη, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Δημοφιλή
- 1
Αττική Οδός: Σύγκρουση αυτοκινητάμαξας με φορτηγό στο ύψος Ασπροπύργου - Κλειστές τρεις λωρίδες κυκλοφορίας
- 2
Πανηγύρια για τα πανηγύρια
- 3
«Καλάθι» ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση σε μισθούς και συντάξεις - Ποιοι και πόσα παραπάνω θα πάρουν
- 4
Ελληνες ποδοσφαιριστές: Τέσσερις στους κορυφαίους του κόσμου κάτω των 20 ετών
- 5
Καρτέλ Κρήτης: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωσή του - Αστυνομικός, στρατιωτικοί και κληρικός στους συλληφθ
- 6
Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα τιμολόγια από σήμερα (01/09) - Πού θα κυμανθούν οι τιμές
- 7
Η εξήγηση του Βιτόρια για τη γκέλα του Παναθηναϊκού
- 8
Βόλος: Εγκεφαλική αιμορραγία η αιτία θανάτου του 18χρονουην Τρίτη η κηδεία του
- 9
Σύμβουλος Νομικής Σχολής σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο ο Ανδρέας Λοβέρδος
- 10
Κατέληξε στον Γκρούγιτς για τα χαφ η ΑΕΚ
Επικαιρότητα
Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?» κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη
Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Is This Thing On?» σε σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).
Επικαιρότητα
«Βυθίσατε το Χόρα» – Ο φάκελος των Νέων ανοίγει: Ο θερμός Αύγουστος του 1976 όταν Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν κοντά στη σύρραξη
Στις 6 Αυγούστου 1976, η Τουρκία έστειλε στο Αιγαίο το ερευνητικό σκάφος «Χόρα» (Hora / Sismik I) για σεισμικές έρευνες σε περιοχές βορειοανατολικά της Λέσβου, οι οποίες βρίσκονταν σε θαλάσσιες ζώνες που η Ελλάδα θεωρούσε δικής της δικαιοδοσίας.
Επικαιρότητα
Έμα Στόουν: Καθήλωσε τα βλέμματα στην Βενετία με την αφίσα για την νέα ταινία του Λάνθιμου «Bugonia»
Το «Bugonia» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου, με μία δεύτερη προβολή την επόμενη ημέρα
Επικαιρότητα
Βασίλισσα Μάξιμα: Ξυπόλυτες και ανέμελες ζουν μαζί με την πριγκίπισσα Αριάν το δικό τους ελληνικό καλοκαίρι στις Σπέτσες
Η χαλαρότητα αυτή, ωστόσο, συνυπάρχει με την απόλυτη χλιδή. Το ταξίδι, μόλις 10 χιλιομέτρων από την έπαυλή της στο Καρανίδι, πραγματοποιήθηκε με το πολυτελές γιοτ Wajer 55