Λόγω εργασιών φυσικού αερίου στην οδό Αχιλλέως από τη συμβολή της με την οδό Κολοκυνθούς έως την οδό Μυλλέρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Καραϊσκάκη, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Τελευταία Νέα