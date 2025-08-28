Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στην περιοχή του Μεσολογγίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια γυναίκα οδηγός κινούταν προς το Μεσολόγγι, έχοντας στο αυτοκίνητό της τα δύο ανήλικα παιδιά της. Όταν επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να εισέλθει στην κατοικία της, το όχημά της συγκρούστηκε σφοδρά από πίσω με άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η μητέρα όσο και τα δύο παιδιά της. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.