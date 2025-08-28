Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Καστοριάς–Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα καταγράφηκε γύρω στις 5:50 το πρωί, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για σοβαρή σύγκρουση.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα – περίπου 16 ετών – φέρεται να εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Μετά από επίμονες προσπάθειες, οι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από το βράδυ της Τετάρτης.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Άμορφη μάζα το ΙΧ – Φωτογραφίες