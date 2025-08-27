Στο πένθος βυθίστηκε η Καλλονή της Λέσβου, όπου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα ο 30χρονος οδηγός της και τραυματίστηκε σοβαρά ο 28χρονος συνεπιβάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μοτοσικλέτα οδηγούμενη από τον 30χρονο ημεδαπό σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Ανεμώτιας, εκτράπηκε της πορείας της, προσέκρουσε σε προστατευτικό στηθαίο ασφαλείας και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού, καθώς και ο τραυματισμός του 28χρονουη ημεδαπού συνεπιβάτη του.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής, που διενεργεί την προανάκριση.