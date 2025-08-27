Τραγωδία με ένα 9χρονο κορίτσι νεκρό και σοβαρά τραυματισμένες τη μητέρα του και την 11χρονη αδελφή του σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου έξω από την Νέα Έφεσο στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα οδηγός –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πέσει σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.