Τροχαίο δυστύχημα με έναν 22χρονο να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

‘Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο κινούταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και εν συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής πολύ νεαρής, ηλικίας περίπου 20 ετών.