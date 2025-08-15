Βαρύ πένθος επικρατεί σε Αγρίνιο και ορεινή Ναυπακτία για τον θάνατο νεαρού άνδρα. Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, 27χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη χθες, Πέμπτη 14/8, στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.

Συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες σημειώθηκε σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος δικυκλιστής.

Εξ αρχής οι πληροφορίες ήταν ανησυχητικές καθώς ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας , που η οικογένεια του διαβιεί στην περιοχή του Αγρινίου, βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Για τις συνθήκες του συμβάντος που προκαλεί βαθιά οδύνη σε όλη την Αιτωλοακαρνανία διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.