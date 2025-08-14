Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Χανιά, όπου ένας 27χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη διάρκεια αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην περιοχή του Ταυρωνίτη.

Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εκτράπηκε της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στο στηθαίο και το πρανές του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Από τη σύγκρουση ο οδηγός εκσφενδονίστηκε σε μεγάλη απόσταση από το όχημα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεση επέμβαση των διασωστών

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, οι διασώστες έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος και προσέγγισαν το θύμα, το οποίο βρέθηκε αρκετά μακριά από το τρακαρισμένο αυτοκίνητο. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες ανάταξής του, ο 27χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, προκειμένου να ρίξει φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία στα Χανιά.