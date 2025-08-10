Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι, εντός του δεύτερου τούνελ στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να «έχασε τις αισθήσεις του» ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Οδηγώντας χωρίς εγρήγορση, το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στον τοίχο του τούνελ.

Άμεση παρέμβαση των αρχών και διαπίστωση θανάτου

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο Τζάνειο. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με τα διερχόμενα οχήματα να κινούνται για αρκετή ώρα με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν σημαντική καθυστέρηση.