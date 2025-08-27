Παραλίγο τραγωδία θα είχαμε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, μετά από εκτροπή αυτοκινήτου στο ύψος του 239ου χλμ. στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός ενός λευκού έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχo του ΙΧ του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει δεξιά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημά του και θέλησε να βγει από αυτό, ώστε να δει τη ζημιά ανοίγοντας την πόρτα. Ωστόσο, την ώρα εκείνη διερχόμενο φορτηγό προσέκρουσε στην πόρτα του ΙΧ, τραυματίζοντας στο χέρι τον οδηγό του οχήματος.

Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού σήμαναν το σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί και άλλο ατύχημα.