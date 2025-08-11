Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον κόμβο της Μαυρομαντίλας, στην Εθνική Οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ένας 47χρονος Έλληνας οδηγός νταλίκας από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να προσέκρουσε με το όχημά του στο πίσω μέρος νταλίκας που οδηγούσε Βούλγαρος υπήκοος. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο Έλληνας οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του, η οποία υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Παρά το σοκ, ο άνδρας δεν φέρει σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικό έλεγχο. Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας δεν τραυματίστηκε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο με αλεύρι, το οποίο σκορπίστηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Τροχαία και η Πυροσβεστική ανέλαβαν τον καθαρισμό του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.