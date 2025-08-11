Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Λίγο μετά τις 19:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά της Καλλιτεχνούπολης.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.
Μεγάλο το μέτωπο, με δυναμική, κοντά σε κατοικημένη περιοχή οι φλόγες, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Όλες οι δυνάμεις είναι σε πλήρη δράση για να ανακόψουν την πορεία της.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
Δείτε εδώ βίντεο:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
