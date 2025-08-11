Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρoύν, 45 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025