Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή και από μηχανήματα έργου.

Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.