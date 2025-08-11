Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 3 εναέρια μέσα καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μήνυμα 112
Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025