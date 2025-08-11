Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 3 εναέρια μέσα καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μήνυμα 112

Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.