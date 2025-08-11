Στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη μηχανή του επιβατηγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο μετέφερε 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν ένα πλοίο της Λιμενικής Αρχής καθώς και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια. Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ιδιωτικά σκάφη και στη συνέχεια στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε επιτυχώς από το πλήρωμα του πλοίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές.