Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 47 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η χαμηλή βλάστηση ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο της κατάσβεσης. Όπως υπογραμμίζουν οι αρμόδιοι, «η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων είναι καίριας σημασίας για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης».