Στη Mονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης παραμένει νοσηλευόμενη η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Στο ίδιο συμβάν, έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Όπως αναφέρουν πηγές από το νοσηλευτικό ίδρυμα, η κατάσταση της υγείας της 11χρονης χαρακτηρίζεται ως σοβαρή αλλά σταθερή. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι γιατροί αποφάσισαν την άμεση μεταφορά της στο Ιπποκράτειο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η μετακίνηση του ασθενοφόρου διευκολύνθηκε από συνοδεία περιπολικών και δίκυκλων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη.

Συνθήκες του δυστυχήματος και πορεία της έρευνας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πιο ελαφρά τραυματίστηκε η 35χρονη Γερμανίδα μητέρα των παιδιών, η οποία οδηγούσε το όχημα τη στιγμή του δυστυχήματος. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί από το οδόστρωμα και να προσκρούσει σε δέντρο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η οικογένεια και τα νέα στοιχεία

Η οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές, στον τόπο καταγωγής του συζύγου της 35χρονης. Από την έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει στην πεθερά της γυναίκας.