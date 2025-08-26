Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την γυναικοκτονία στον Βόλο, με θύμα μια 36χρονη μητέρα 4 παιδιών και δράστη τον 40χρονο σύζυγό της, ο οποίος προέβη στο άγριο έγκλημα μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Όπως έγινε γνωστό την ώρα που η γυναίκα έτρεχε να σωθεί από τα χέρια του συζύγου της, ο γιος της οικογένειας, ηλικίας 13 ετών, ορμούσε στον πατέρα του για να τον σταματήσει. Μπροστά στον περιστατικό ήταν τα τρία από τα 4 παιδιά της οικογένειας: Η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, βλέποντας τον πατέρα να ακολουθεί με άγριες διαθέσεις τη μητέρα τους, προσπάθησαν να παρέμβουν για να την προστατεύσουν. Το μικρότερο παιδί, ηλικίας μόλις 5 ετών, παρέμενε σοκαρισμένο στο σπίτι, παρακολουθώντας τα γεγονότα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το taxydromos.gr, την ώρα που το άτυχο θύμα της άγριας γυναικοκτονίας στον Βόλο προσπαθούσε να διαφύγει, ο δράστης την πρόλαβε. Τότε, ο 13χρονος γιος της οικογένειας έτρεξε να προστατεύσει τη μητέρα του, ορμώντας στον 40χρονο για να τον σταματήσει. Ήταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος, τη σύζυγό του.

Από πίσω τους έτρεξε και η μεγάλη κόρη, στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψύχησε η 36χρονη γυναίκα.

Στο θύμα ρίχνει την ευθύνη ο 40χρονος

Ο δράστης της άγριας γυναικοκτονίας που σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, εμφανίζεται μετανιωμένος, ωστόσο ρίχνει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στο θύμα.

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον

καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου», είπε στο MEGA.

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλλον της 36χρονης περιγράφουν κακοποιητική συμπεριφορά και πως ο 40χρονος την βίαζε συνέχεια για να μένει έγκυος και να μην τον χωρίσει.

O δικηγόρος του 40χρονου, κ. Βασίλης Νουλέζας σε δηλώσεις του είπε ότι ο εντολέας του «προκλήθηκε βάναυσα, δεν συνειδητοποιούσε τι έπραττε, το μετάνιωσε οικτρά. Θα ήθελε να μπορούσε να επανορθώσει και ζητάει συγγνώμη από τα παιδιά του». Παράλληλα επικαλέστηκε μεταξύ άλλων πρόβλημα ψυχικής υγείας του εντολέα του.

Σε σοκ τα παιδιά – Ξεκίνησε η έρευνα για την επιμέλεια

Τα παιδιά του ζευγαριού σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όσα έζησαν. Με κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου, στο μεταξύ, ξεκίνησε η διαδικασία κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας (16, 13 και 5 ετών). Η μεγαλύτερη κόρη είναι 18 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, που θα τελεστεί σήμερα, στην Αλβανία.

Στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.