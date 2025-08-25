Η κόρη του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του και μητέρα της μπροστά στα μάτια της στο Βόλο, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News για τα όσα συνέβησαν.

Η παθολογική ζήλεια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του. Όπως λέει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά, όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε. «Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης, γι’ αυτό το λόγο» λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Είχαν (τσακωθεί στο παρελθόν), αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή (ο πατέρας). Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε».

Η κόρη του ζευγαριού περιέγραψε στην εκπομπή Live News, όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας. «Ναι (ήμουν μπροστά). Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί, την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδελφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου».

Σε ερώτηση αν ο πατέρας της είχε κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας, απάντησε ότι «κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε (κάνει απόπειρα αυτοκτονίας)». Ερωτηθείσα αν έπαιρνε το κινητό της μητέρας της και το έψαχνε, η 18χρονη απάντησε καταφατικά.