Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στον Βόλο μετά την άγρια γυναικοκτονία με θύμα μια 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών και δράστη τον 40χρονο σύζυγό της.

Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Live News, λέει πως ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του και δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε, δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά, ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη» είπε χαρακτηριστικά.

«Για όσα έγιναν, φταίνε και οι δύο»

Ο γαμπρός του 40χρονου μιλώντας στην ίδια εκπομπή περιγράφει τον 40χρονο ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Μάλιστα, έφθασε στο σημείο να πει, ότι «για όσα έγιναν, φταίνε και οι δύο» προκαλώντας την «έκρηξη» του Νίκου Ευαγγελάτου.

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε, αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλοι. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά. Ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Είμαι εναντίον του, αλλά να μην αμαυρώσουμε όλη τη ζωή του. Αυτά που λένε, είναι όλα ψέματα. Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τις καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια άμα ισχύουν αυτά που λένε».