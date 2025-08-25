Στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου διαβιβάστηκε σήμερα 25 Αυγούστου κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας με καταγωγή από την Αλβανία, που έμειναν ορφανά μετά την δολοφονία της 36χρονης μητέρας τους από τον 40χρονο πατέρα τους την περασμένη Παρασκευή.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά, αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, η οποία θα τελεστεί αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν σήμερα για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Τα τρία πρόσωπα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την επιμέλεια των παιδιών

Στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης, η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα παιδιά ωστόσο έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους.

Η οικογένεια είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν σε δομή του Δήμου Βόλου

Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ, η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.