Από χτύπημα στην καρδιά, που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (σαν μαχαίρι), επήλθε ο θάνατος της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, την Παρασκευή στον Βόλο.

Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, το σώμα του θύματος φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις, όπως τρύπημα διαμπερές στο πλάι του λαιμού και χτυπήματα στα χέρια πιθανότατα αμυντικά. Το θύμα κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκo. Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, στις 10:00 το πρωί, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, η Εισαγγελία ζήτησε να διενεργηθεί κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, ώστε εντός της εβδομάδας να αποφασιστεί σε ποιον θα ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων παιδιών. Προς το παρόν, τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται υπό την φροντίδα συγγενών από την πλευρά της μητέρας.

Επιπλέον, δόθηκε εντολή να διερευνηθεί η προηγούμενη νοσηλεία του δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα συμπτώματα που παρουσίασε, η διάρκεια παραμονής του στην κλινική και οι συνθήκες αποδέσμευσής του.

Η φρικτή δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών. Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, σε οικόπεδο περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι.

Οργή από την ενήλικη κόρη του δράστη

Σύμφωνα με το gegonota.news, λίγο μετά τη σύλληψή του, η 18χρονη κόρη του τον επισκέφθηκε στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου. «Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να της είπε, ενώ στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του επειδή πίστευε πως τον απατούσε.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στο STAR, τόνισε ότι ο εντολέας του «είναι εμφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια». Όπως πρόσθεσε, ο 40χρονος είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, πιθανόν ύστερα από αίτηση της συζύγου του.

«Το τραγικό είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και να προχωρήσει διαφορετικά στη ζωή του, χωρίς να φτάσει στη βία», δήλωσε χαρακτηριστικά.