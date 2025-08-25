Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας γυναικοκτονίας στον Βόλο με θύμα 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών και δράστη τον 40χρονο σύζυγό της την περασμένη Παρασκευή 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, την ώρα που η άτυχη γυναίκα έτρεχε να σωθεί και την προλάβαινε στην είσοδο ο δράστης, ο γιος της οικογένειας, ηλικίας 13 ετών, ορμούσε στον 40χρονο για να τον σταματήσει. Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι στο διαμέρισμά του νωρίτερα το πρωί. Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί με άγριες διαθέσεις, τα δύο μεγαλύτερα ανήλικα, η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, προσπάθησαν να βοηθήσουν την 36χρονη. Το μικρότερο κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 5 χρόνων, παρέμενε σοκαρισμένο στο διαμέρισμα.

Ο 13χρονος έτρεξε να σταματήσει τον δράστη. Φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να ήταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο ψησίματος τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού. Από πίσω τους έτρεξε και η δεύτερη κόρη του θύματος, στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψυχούσε η 36χρονη.

Η ιατροδικαστική αποκάλυψε σημάδια παρατεταμένης κακοποίησης

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας είναι αποκαλυπτική της μανίας του δράστη, καθώς προέκυψαν σημαντικά ευρήματα πέρα από τα δύο θανατηφόρα χτυπήματα. Υπάρχουν δύο βασικά τραύματα, το πρώτο στον λαιμό της και το δεύτερο που ήταν και το θανατηφόρο στο στήθος της και συγκεκριμένα στην καρδιά. Ήταν τα δυο τραύματα που προκάλεσε με το εργαλείο ψησίματος. Επίσης υπάρχουν αμυντικά τραύματα στα χέρια της, που δείχνουν ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή της. Προσπάθησε να σωθεί από την δολοφονική μανία του συζύγου της, αλλά δε τα κατάφερε.

Όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, διαπιστώθηκε ότι το σώμα της φέρει και άλλες κακώσεις, πιθανών κάποιες σε προγενέστερο χρόνο, που υποδηλώνουν ότι η άτυχη μητέρα τεσσάρων παιδιών έχει πέσει και κατά το παρελθόν θύμα κακοποίησης. Κάτι πάντως που υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Ότι δηλαδή τη χτυπούσε και την απειλούσε προκειμένου να μην τον χωρίσει, και ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε υπό τον φόβο ότι μπορεί να της κάνει κακό αλλά δεν πήγε να τον καταγγείλει, γιατί ένιωθε αδύναμη με τέσσερα παιδιά που υπεραγαπούσε και φρόντιζε καθημερινά.