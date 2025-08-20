Σοκ προκαλεί η νέα μαφιόζικη δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου και μόλις είδε πεζό το θύμα, έναν 47χρονο Αλβανό, έβγαλε το όπλο και τον εκτέλεσε στη μέση του δρόμου. Το θύμα της είχε ποινικό παρελθόν, όπως και ο αδελφός του, ο οποίος έχει ακόμη πιο «βαρύ» φάκελο στην παρανομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, το όνομα του 47χρονου μπήκε τον Φεβρουάριο του 2022 στον φάκελο της εγκληματικής οργάνωσης πορτοφολάδων με τη συμμετοχή 40 ατόμων, 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν. Τα μέλη της ενεργώντας σε ομάδες των 2-6 ατόμων ταυτόχρονα, διέπρατταν καθημερινά κλοπές πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων σε σταθμούς του Μετρό και σε γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

Ο αδελφός του 47χρονου όμως έχει πιο «βαρύ» φάκελο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης, είχε κατηγορηθεί ακόμα για τη δολοφονία ενός αστυνομικού έξω από το σπίτι του το 2017 στα Τίρανα. Το 2014 είχε συνελήφθη για τη βίαιη ληστεία σε μια 20χρονη γυναίκα στο Λαζαράτι, όταν της άρπαξε το κινητό με μαχαίρι, ενώ αυτή επέστρεφε από το νεκροταφείο. Στην Ελλάδα είχε συλληφθεί αρκετές φορές για κλοπές, ληστείες, κατοχή όπλων και ναρκωτικών ακόμα και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο «μικροσκόπιο» οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση έχει μπει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εικόνες οι αστυνομικοί είδαν έναν άνδρα μετρίου αναστήματος, ο οποίος φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και κράνος μηχανής, να φθάνει στο σημείο με ένα δίκυκλο και να το σταθμεύει. Όταν ο 47χρονος πέρασε, τον πλησίασε πεζός και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ρόδου κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές «βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας πίσω από το χτύπημα.