Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το άγριο έγκλημα με θύμα έναν 47χρονο, ο οποίος δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το θύμα της μαφιόζικης εκτέλεσης ήταν γνώριμος των Αρχών και είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος συμμορίας, που διέπραττε συστηματικά κλοπές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική. Ο 47χρονος Αλβανικής υπηκοότητας δολοφονήθηκε επί της οδού Μιχαήλ Βόδα με μια σφαίρα στο κεφάλι. Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών και εξετάζουν σχέσεις με την αλβανική μαφία.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο αδελφός του θύματος ήταν ένας 38χρονος εγκληματίας, ο οποίος έχει αναμειχτεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και δολοφονίες στην γείτονα χώρα. Την ίδια ώρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, ότι κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το άγριο έγκλημα. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο δράστης του εγκλήματος να πλησιάζει το θύμα φορώντας γάντια, μπουφάν μοτοσικλέτας και κράνος.

Από το βίντεο διαπιστώθηκε επίσης, ότι το θύμα συνοδευόταν από έναν φίλο του, ο οποίος τράπηκε σε φυγή έντρομος. Οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του πάρουν κατάθεση.