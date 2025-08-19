Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ , σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι θα εξεταστούν κατά αντιπαράσταση και θα κληθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα, αναμένονται οι αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.