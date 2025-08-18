Στη σύλληψη ενός 21χρονου, που μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ως μάρτυρας υπεράσπισης, προχώρησαν σήμερα (18/8) οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας, κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από την Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ο νεαρός άνδρας, γερμανικής υπηκοότητας και κάτοικος Ελλάδας, κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στις 13 Αυγούστου 2025, υπόθεση για την οποία απολογούταν σήμερα και ένας 25χρονος, τον οποίο υπερασπιζόταν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 21χρονος φέρεται να εμπλέκεται στη φωτιά που κατέκαψε εκτεταμένες εκτάσεις του Δήμου Πατρέων. Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς και για εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Νέα τροπή στην υπόθεση

Η σύλληψη του 21χρονου έλαβε χώρα ενώ προσήλθε αυτοβούλως, προκειμένου να καταθέσει υπέρ του 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για το ίδιο περιστατικό. Η αναπάντεχη μετατροπή του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στις δικαστικές Αρχές, όσο και στη νομική του εκπροσώπηση.

Όπως επισημαίνουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, που εκπροσωπούν και τους δύο κατηγορούμενους, η σύλληψη του 25χρονου εγείρει εύλογες απορίες για το πως κρίθηκε ως ύποπτος φυγής. Είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών, αναφέρουν χαρακτηριστικά και υπογραμμίζουν πως τόσο ο ίδιος όσο και ο 21χρονος έχουν σταθεί εξαρχής στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

Οι δικαστικές εξελίξεις

Οι συνήγοροι σημειώνουν ότι ο 21χρονος εμφανίστηκε αυτόβουλα στην αστυνομία την ημέρα της πυρκαγιάς, δήλωσε πως ήταν οδηγός της μοτοσικλέτας που είχε θεαθεί στην περιοχή, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ποτέ δεν προσπάθησε να αποφύγει τη δικαιοσύνη. Αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η μεταβολή της ιδιότητάς του, από μάρτυρα σε κατηγορούμενο, ενώ ήδη βρισκόταν ενώπιον των Αρχών, υποδεικνύει, κατά τους δικηγόρους, την ανάγκη για νηφαλιότητα και προσεκτική διερεύνηση του γεγονότος. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια, καταλήγουν.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας για να απολογηθεί περί της ιδιαίτερα σοβαρής κατηγορίας του εμπρησμού, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξελίσσεται, προκαλώντας το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων Αρχών.