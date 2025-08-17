Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια. Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Ο 27χρονος φέρεται να έχει καταθέσει ότι είχαν κάνει χρήση χασίς και αλκοόλ και δεν θυμάται τι συνέβη.