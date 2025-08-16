Καταγγελίες για εμπρησμό που προκάλεσε την μεγάλη φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στο Λειβαρζινό Αροανίας Καλαβρύτων στην Αχαΐα, κάνουν κάτοικοι, αφού είδαν δυο νεαρά άτομα με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπά η φωτιά.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, οι κάτοικοι και διερχόμενοι προσπάθησαν μάταια να τους βρουν και ενημέρωσαν τις Αρχές, με περιπολικό να τους αναζητά. Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε δυο σημεία, η μια στην διασταύρωση και η άλλη ένα χιλιόμετρο πιο πάνω, προς Λειβάρτζι – Λεχούρι. Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια, ενώ πριν τις 2:00 το μεσημέρι είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους στο Λιβάρτζι και στα κοντινά χωριά από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο αυξήθηκαν και για κατάσβεση πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας, Πολιτική Προστασία του Δήμου, βυτιοφόρα του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και εθελοντές. Συνδράμουν επίσης άνδρες του Α.Τ. Καλαβρύτων και Α.Τ.Κλειτορίας