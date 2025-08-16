Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα, στην περιοχή Λιβάρτζι Καλαβρύτων. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Οι φλόγες ωστόσο κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από το χωριό, το οποίο αυτή την στιγμή δεν απειλείται.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025