Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Ηλείας. Για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη ήχησε το 112 και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους στην περιοχή για το επόμενο τρίωρο.

