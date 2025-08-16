Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Ηλείας. Για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη ήχησε το 112 και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους στην περιοχή για το επόμενο τρίωρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025