Στην κυκλοφορία δόθηκε η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου στη Λάρισα, μετά την εκτροπή των οχημάτων στον παράδρομο, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε παλιά χωματερή στο ύψος της Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού, με τους καπνούς να σκεπάζουν τμήμα της, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκτροπή των οχημάτων προς την παλιά εθνική οδό, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ουρές οχημάτων στα διόδια Μοσχοχωρίου.

Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί, μετά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με ισχυρές δυνάμεις, καθώς στο σημείο βρέθηκαν οκτώ οχήματα με 16 άνδρες. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.