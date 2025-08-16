Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η 45χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά
Σώοι τρεις επιβαίνοντες - Η πυκνή βλάστηση ανέκοψε την πορεία του οχήματος
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ξεκινά άμεση αποκατάσταση
Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα, στην περιοχή Λιβάρτζι Καλαβρύτων. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι φλόγες ωστόσο κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από το χωριό, το οποίο αυτή την στιγμή δεν απειλείται. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 […]